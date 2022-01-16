«Айнтрахт» в гостях не смог обыграть «Аугсбург»

«Аугсбург» и «Айнтрахт» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата Германии. Очная встреча команд завершилась вничью – 1:1.

Отметим, что оба гола в прошедшей встрече были забиты в первом тайме. У хозяев автором гола стал форвард Михаэль Грегорич (38-я минута). Соперник ответил точным ударом хавбека Даити Камады (22).

Таким образом, клуб из Франкфурта набрал 28 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Его сегодняшний соперник идет 15-м (19 очков).

21 января «Айнтрахт» у себя примет «Арминию», а «Аугсбург» днем позже сыграет в гостях против «Байера».

Чемпионат Германии

19-й тур

«Аугсбург» – «Айнтрахт» – 1:1 (1:1)

Голы: Грегорич, 38 – Камада, 22.