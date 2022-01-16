Медина в твиттере намекнул на переход в ЦСКА

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина намекнул на переход в московский ЦСКА.

На своей странице в твиттере 24-летний Парагваец опубликовал запись с эмодзи коня.

🐎👀 — Jesús Medina (@JesusMediina8) January 16, 2022

Ранее пресс-служба сборной Парагвая опубликовала заявку на матчи отбора к ЧМ-2022 против Уругвая и Бразилии. Медина быд указан в составе национальной команды, как игрок ЦСКА.

В текущем сезоне MLS хавбек провел 36 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место с 30 очками.