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Дест не планирует уходить из «Барселоны» в зимнее трансферное окно

Контракт американского футболиста с каталонцами истекает в конца сезона-2024/25.
16 января 2022 19:31
автор: Владислав Корегин

Фланговый защитник «Барселоны» Серджиньо Дест собирается продолжить свою карьеру в каталонском клубе.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 21-летний американец не хочет покидать команду этой зимой, несмотря на интерес к нему со стороны «Баварии» и «Челси». По информации источника, футболист готов конкурировать с Дани Алвесом за место в стартовом составе сине-гранатовых.

Напомним, что Дест выступает за «Барселону» с октября прошлого года. Всего за клуб он отыграл 57 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

В составе сборной США защитник провел 15 встреч (2 гола). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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