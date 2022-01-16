«Бетис» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв «Севилью» в прерванном матче

Футболисты «Бетиса» обыграли «Севилью» (2:1) в домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании.
Отметим, что вчера, 15 января, очная встреча команд была прервана на 47-й минуте из-за того, что болельщики бросили в полузащитника гостей Хоана Хордана посторонний предмет. Сегодня матч был доигран при пустых трибунах.
В составе победителей голы забили Набиль Фекир (39-я минута) и Серхио Каналес (73). Соперник ответил забитым мячом Алехандро Гомеса (35).
Добавим, что соперник «Бетиса» по четвертьфиналу турнира станет известен позднее.
Кубок Испании
1/8 финала
«Бетис» – «Севилья» – 2:1 (1:1)
Голы: Фекир, 39. Каналес, 73 – Гомес, 35.
источник: «Советский спорт»