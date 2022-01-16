Владимир Федотов: Не знаем, в каких отношениях с самим собой сейчас находится Кокорин

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями об Александре Кокорине и возможности его возвращения из «Фиорентины» в команду.

«Смущает отсутствие игровой практики. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Александр», - приводит слова специалиста «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний форвард принял участие в пяти матчах за «Фиорентину» в серии А и Кубке Италии, записав на свой счет лишь желтую карточку.

Контракт Кокорина с итальянской командой истекает 30 июня 2024 года.