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Руни, Мартинес и Лэмпард претендуют на пост главного тренера «Эвертона»

Рафаэль Бенитес возглавлял «ирисок» с июля прошлого года.
16 января 2022 20:28
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны возможные кандидаты на пост главного тренера «Эвертона» после ухода с этого поста Рафаэля Бенитеса.

Как сообщает Sky Sports, в шорт-листе руководства «ирисок» находятся Уэйн Руни (сейчас возглавляет «Дерби Каунти»), Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер (»Брайтон»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), а также Руди Гарсия.

Отмечается, что Данкан Фергюсон будет работать с «Эвертоном» до конца сезона.

Напомним, что Бенитес был отправлен в отставку, хотя его контракт был рассчитан до июня 2024 года.

Добавим, что 15 января, ливерпульская команда проиграла «Норвичу» (1:2) в рамках 22-го тура и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице Англии, набрав 19 очков.

источник: Sky Sports
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