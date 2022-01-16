Смородская отреагировала на слова Терюшкова о запрете легионеров в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на предложение депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова запретить легионеров в чемпионате России.

«Это бред сивой кобылы. Вряд ли такое вообще возможно в России. Футбол - интернациональная игра. Абсолютно в любой команде есть футболисты из других стран. Не думаю, что можно отменить легионеров», - приводит слова Смородской «СЭ».

Напомним, при действующем формате в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранцев, при этом все они имеют право находиться на поле одновременно.

Другой обсуждаемый вариант заключается в наличии 12 легионеров в заявке и максимум восьми одновременно на поле. При этом в заявку также должны быть включены четыре воспитанника клуба.