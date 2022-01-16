Тунис добился победы над Мавританией на групповом этапе Кубка Африки

Сборная Туниса нанесла поражение команде Мавритании в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

Встреча квартета F в камерунском городе Лимбе завершилась победой команды со счетом 4:0. В составе сборной Туниса дубль оформил Вазби Хазри (8-я и 64-я минуты). По голу забили Хамза Маслуси (4) и Сейфеддин Жазири (66).

В другом матче игрового дня Кот-д'Ивуар сыграл вничью с командой из Сьерра-Леоне (2:2). У ивуарийцев отличились Себастьен Аллер (25) и Николя Пепе (65). Сьерра-Леоне ответила точными ударами Мусы Ноа Камары (55) и Аль-Хаджи Камары (90+3).

Добавим, что Кубок Африки завершится 6 февраля.