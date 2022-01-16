Свищев отреагировал на слова Терюшкова о запрете легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на предложение депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова запретить легионеров в чемпионате России.

«Терюшков - человек, который очень много сделал для футбола, в том числе для «Химок». Мне кажется, это было высказано в противовес неким силам, которые говорят о полной отмене лимита на легионеров», - приводит слова Свищева «СЭ».

Напомним, при действующем формате в заявке каждого клуба может быть не более восьми иностранцев, при этом все они имеют право находиться на поле одновременно.

Другой обсуждаемый вариант заключается в наличии 12 легионеров в заявке и максимум восьми одновременно на поле. При этом в заявку также должны быть включены четыре воспитанника клуба.