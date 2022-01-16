Навалка может возглавить сборную Польши

Экс-наставник сборной Польши Адам Навалка может вновь возглавить команду.

Как сообщает Sport.pl, 64-летний специалист является главным кандидатом на этот пост. Отмечается, что Андрей Шевченко, пока решил повременить с выбором новой команды. Ранее украинский тренер покинул «Дженоа». В начале ноября он подписал с итальянским клубом трехлетний контракт.

Навалка работал главным тренером сборной Польши с 2013 по 2018 год. Под руководством специалиста национальная команда дошла до четвертьфинала ЧЕ-2016 и выступала на ЧМ-2018.