«Рома» обыграла «Кальяри» в матче чемпионата Италии

«Рома» на своем поле оказалась сильнее «Кальяри» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римской команды.
Единственный гол на 33-й минуте забил с пенальти полузащитник Сержиу Оливейра.
Таким образом, «Рома» с 35 очками поднялась на шестую позицию. «Кальяри» располагается на 18-й строчке, имея в своем активе 16 очков.
В следующем туре «Рома» сыграет на выезде с «Эмполи», а «Кальяри» примет дома «Фиорентину». Обе встречи состоятся 23 января.
источник: «Советский спорт»