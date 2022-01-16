Червиченко назвал сказкой интерес «Ювентуса» к Азмуну

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на интерес туринского «Ювентуса» к нападающему петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

«Про всех нацеливающихся на Азмуна, я думаю, это выдумки или пожелания самого Азмуна и его агента. Про интерес «Ювентуса» - это сказки венского леса. Станет ли Сергеев равноценной заменой Азмуну? Думаю, нет. На мой взгляд, он раза в два слабее иранца», - приводит слова Червиченко Betonmobile.ru.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.