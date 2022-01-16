Кокорин в заявке «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

«Фиорентина» опубликовала заявку на матч 22-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

Как сообщает пресс-служба «фиалок», в домашней игре сможет принять участие российский форвард Александр Кокорин. Встреча пройдет в понедельник, 17 января. Начало матча в 22:45 по московскому времени.

Напомним, что Кокорин выступает за «Фиорентину» с января прошлого года.

Всего в активе россиянина девять матчей за «фиалок», в которых не отметился результативными действиями. Александр заработал две желтые карточки.