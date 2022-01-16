Клопп прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Брентфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Брентфордом» (3:0) в матче чемпионата Англии.

«Скажу честно, играть с «Брентфордом» крайне неудобно. Обычно они играют не так, , но то, как они играют против нас, осложняет задачу. Нужно терпение», - приводит слова Клоппа BBC.

Авторами голов стали Фабиньо (44-я минута), Алекс Окслейд-Чемберлен (69) и Такуми Минамино (77).

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на вторую строчку. У лидирующего в таблице «Манчестер Сити» 56 очков. «Брентфорд» идет 14-м, имея в активе 23 очка.

Добавим, что 23 января «Ливерпуль» проведет выездной матч с «Кристал Пэлас». «Брентфорд» 19-го числа примет «Манчестер Юнайтед».