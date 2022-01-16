«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв «Атлетик»

Мадридский «Реал» нанес поражение «Атлетику» из Бильбао в финале Суперкубка Испании.
Встреча в Саудовской Аравии завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».
У победителей отличились Лука Модрич и Каим Бензема. Хорват забил на 38-й минуте, француз реализовал пенальти на 52-й.
Отметим, что на 89-й минуте за игру рукой в своей штрафной с поля был удален защитник «Реала» Эдера Милитао. Хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия не смог реализовать 11-метровый.
Таким образом, «Реал» в двенадцатый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 2020 году.
Суперкубок Испании. Финал
«Реал» – «Атлетик» – 2:0 (1:0)
Голы: Модрич, 38; Бензема, 52 (пен.)
Нереализованный пенальти: Гарсия, 89 (вратарь).
источник: «Советский спорт»