«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв «Атлетик»

Мадридский «Реал» нанес поражение «Атлетику» из Бильбао в финале Суперкубка Испании.

Встреча в Саудовской Аравии завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

У победителей отличились Лука Модрич и Каим Бензема. Хорват забил на 38-й минуте, француз реализовал пенальти на 52-й.

Отметим, что на 89-й минуте за игру рукой в своей штрафной с поля был удален защитник «Реала» Эдера Милитао. Хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия не смог реализовать 11-метровый.

Таким образом, «Реал» в двенадцатый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 2020 году.

Суперкубок Испании. Финал

«Реал» – «Атлетик» – 2:0 (1:0)

Голы: Модрич, 38; Бензема, 52 (пен.)

Нереализованный пенальти: Гарсия, 89 (вратарь).