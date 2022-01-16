Бенитес прокомментировал уход из «Эвертона»

Испанский наставник Рафаэль Бенитес выступил с заявлением после увольнения с поста главного тренера «Эвертона».

«Путь к успеху всегда непрост. К сожалению, сейчас в футболе привыкли требовать немедленных результатов и не умеют проявлять терпение. Эти условия привели нас к такому исходу», - приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Имя преемника 61-летнего специалиста станет известно в ближайшее время. Бенитес возглавил «Эвертон» в июле прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

Напомним, что в последних 13 матчах чемпионата АПЛ «ириски» одержали лишь одну победу.

Добавим, что 15 января, ливерпульская команда проиграла «Норвичу» (1:2) в рамках 22-го тура и расположилась на 15-м месте в турнирной таблице Англии, набрав 19 очков.