В «Нижнем Новгороде» опровергли интерес к форварду «Рубина» Игнатьеву

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб не заинтересован в подписании нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

Ранее появилась информация, что 23-летний футболист может продолжить свою карьеру в нижегородской команде.

– Мы обращаемся и рассматриваем очень много футболистов. По Игнатьеву ничего конкретного – интереса нет, – приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Напомним, что Игнатьев выступает за «Рубин» с января 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин отыграл за казанцев десять матчей во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.