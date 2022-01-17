«Атлетико Минейро» объявил об уходе Диего Косты из клуба

Экс-форвард «Челси» и сборной Испании Диего Коста ушел из «Атлетико Минейро». Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.

По информации источника, 33-летний футболист расторг контракт с клубом по своей инициативе. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны лондонского «Арсенала», а также «Кадиса» и «Эльче».

Напомним, что Диего Коста выступал за «Атлетико Минейро» с августа прошлого года – на его счету пять забитых мячей и один ассист в 19 матчах за клуб. Вместе с коллективом он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета мадридского «Атлетико», дважды завоевав с «матрасниками» чемпионский титул в Испании. В составе «Челси» игрок два раза выигрывал АПЛ.

За сборную Испании Диего Коста отыграл 24 встречи (10 голов).