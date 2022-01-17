«Челси» хочет подписать де Йонга – «Барселона» готова продать игрока за 60 миллионов евро

Центральный полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает El Nacional, в услугах 24-летнего нидерландца заинтересован «Челси», готовый подписать хавбека за 40 миллионов евро. Отмечается, что каталонский клуб согласен отпустить своего футболиста в стан «синих», если лондонцы увеличат свое предложение до 60 миллионов.

Согласно данным источника, конкурентами «аристократов» в борьбе за игрока являются «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-гранатовых 117 матчей, забил 10 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.