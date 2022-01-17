Гаттузо может возглавить «Эвертон»

Экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером «Эвертона».

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, 44-летний итальянец входит в шорт-лист специалистов, которые могут возглавить клуб АПЛ после отставки Рафаэля Бенитеса. Согласно информации источника, представители «ирисок» уже провели первые переговоры с Гаттузо и его агентом Жорже Мендешом.

Ранее стало известно, что руководство ливерпульцев также рассматривает кандидатуру главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, ранее руководившего клубом с 2013 по 2016 годы.

Напомним, что в последних 13 матчах чемпионата Англии «Эвертон» одержал лишь одну победу. В данный момент команда расположилась на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.