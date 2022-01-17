Агент Вагнера Лава: У нас не было контактов с ЦСКА. Мы не общались ни с каким из российских клубов

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав, заявил о том, что он не вел переговоров с российскими командами по поводу перехода его клиента.

Отметим, что в ближайшее время 37-летний бразилец подпишет контракт с клубом чемпионата Дании – «Мидтьюлландом».

– У нас не было контактов с ЦСКА. Мы не общались ни с каким из российских клубов, – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго». На его счету 259 проведенных матчей за красно-синих, в которых он забил 124 гола и отдал 53 ассиста. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.