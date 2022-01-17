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Экс-игрок ЦСКА Джанер оценил возможный переход Языджи в армейский клуб

Столичная команда хочет арендовать турецкого футболиста до конца сезона-2021/22 с возможностью выкупа за 12 миллионов евро.
17 января 2022 11:27
автор: Владислав Корегин

Бывший защитник ЦСКА Эркин Джанер высказался на тему возможного перехода атакующего полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи в стан армейцев.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к тому, чтобы арендовать 24-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

– Языджи – отличное усиление для ЦСКА. Я, к сожалению, сейчас не слежу пристально за российским футболом, но могу охарактеризовать Юсуфа как техничного и упорного футболиста. Последние годы он важный игрок сборной Турции. У него не все получилось в «Лилле», особенно в этом сезоне, поэтому в России он сделает все, чтобы стать звездой лиги, – цитирует Джанера портал «Метарейтинг».

Напомним, что Языджи защищает цвета «Лилля» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024-го.

В составе сборной Турции полузащитник отыграл 38 встреч (2 гола).

источник: «Метарейтинг»
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