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Бензема готов покинуть «Реал», если клуб оформит трансфер Холанда

Французский футболист защищает цвета испанской команды с лета 2009 года.
17 января 2022 11:40
автор: Владислав Корегин

Форвард «Реала» Карим Бензема рассматривает возможность ухода из команды летом 2022 года.

Согласно данным El Nacional, 34-летний француз провел беседу с президентом «сливочных» Флорентино Пересом на тему того, что он готов сменить клубную прописку, если к команде присоединится нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Также отмечается, что решение Бензема об уходе из стана мадридцев может измениться, если клуб подпишет его соотечественника – форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. Всего за команду он отыграл 586 матчей, забил 303 гола и отдал 153 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. В составе мадридцев французский футболист стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.

источник: El Nacional
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