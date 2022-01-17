Бензема готов покинуть «Реал», если клуб оформит трансфер Холанда

Форвард «Реала» Карим Бензема рассматривает возможность ухода из команды летом 2022 года.

Согласно данным El Nacional, 34-летний француз провел беседу с президентом «сливочных» Флорентино Пересом на тему того, что он готов сменить клубную прописку, если к команде присоединится нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Также отмечается, что решение Бензема об уходе из стана мадридцев может измениться, если клуб подпишет его соотечественника – форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. Всего за команду он отыграл 586 матчей, забил 303 гола и отдал 153 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. В составе мадридцев французский футболист стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.