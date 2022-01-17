«Спартак» опубликовал состав клуба на первый тренировочный сбор

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, кто из игроков клуба отправился на первый зимний тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ).

По информации источника, заявка красно-белых состоит из 31 игрока. При этом отмечается, что центральный защитник Самуэль Жиго прибудет на сбор команды позднее из-за болезни – у француза была выявлена простуда.

Таким образом, состав столичного клуба выглядит следующим образом:

Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов.

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артем Гуца, Георгий Джикия, Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич.

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

Добавим, что первый этап тренировочного сбора «Спартака» запланирован с 17 по 29 февраля, а второй – с 1 по 12 февраля.

После 18 сыгранных туров в чемпионате России подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В Лиге Европы красно-белых вышли в 1/8 финала турнира, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».