«Эспаньол» арендует Вильену до конца текущего сезона с возможностью выкупа

Центральный полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена близок к переходу в клуб чемпионата Испании – «Эспаньол».

Как сообщает журналист Мартен Краббендам на своей странице в Twitter, команда Ла Лиги договорилась с «быками» об аренде 27-летнего футболиста до конца сезона-2021/22 с правом последующего выкупа. Отмечается, что сегодня, 17 января, хавбек пройдет медосмотр в составе каталонцев.

Напомним, что Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за команду РПЛ 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Нидерландов полузащитник отыграл 15 встреч.