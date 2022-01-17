Полузащитник «Спартака» Мельников продолжит свою карьеру в «Ростове»

Фланговый полузащитник «Спартака» Степан Мельников сменит клубную прописку этой зимой.

Согласно информации «РБ-Спорт», в ближайшее время 19-летний россиянин пополнит состав «Ростова». Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, а не арендном соглашении.

Напомним, что Мельников является воспитанником академии «Спартака». В составе взрослой команды он отыграл лишь один матч, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне хавбек отыграл 22 встречи за «Спартак-2», забил три гола и сделал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.