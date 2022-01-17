«Спартак» проведет контрольный матч с «Уралом» на тренировочном сборе в ОАЭ

Стали известны соперники «Спартака» по контрольным матчам в рамках зимнего тренировочного сбора, который пройдет в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает пресс-служба красно-белых, московский клуб проведет встречи со «Слованом» (28 января), «Ригой» (2 февраля), малазийской «Джохорой» (5 февраля) и «Уралом» (8 февраля). Отмечается, что все игры начнутся в 17:00 мск.

Добавим, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 18 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.

26 февраля «Спартак» сыграет дома против ЦСКА.