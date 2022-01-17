ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Парагвая Мединой

Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что атакующий полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина заключил официальный контракт с московским клубом.

По информации источника, соглашение между красно-синими и 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25. Клуб подписал игрока в статусе свободного агента. Отмечается, что хавбек уже прибыл на зимние тренировочные сборы армейцев, которые проходят в Кампоаморе.

Напомним, что с 2018 года Медина выступал в составе «Нью-Йорк Сити». За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. В конце декабря прошлого года у полузащитника истек контракт с клубом MLS.

В составе сборной Парагвая Медина провел одну встречу.