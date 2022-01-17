Сборная России назвала состав на чемпионат Европы по мини-футболу

Российский футбольный союз опубликовал состав национальной команды по мини-футболу на чемпионат Европы 2022 года, который пройдет в нидерландских Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля.
Вратари: Дмитрий Путилов (»Синара» Екатеринбург), Георгий Замтарадзе (КПРФ Москва).
Полевые игроки: Сергей Абрамович, Артём Антошкин, Иван Милованов (все - «Тюмень»), Артём Ниязов, Паулиньо (оба - КПРФ Москва), Иван Чишкала, Робиньо (оба - «Бенфика» Португалия), Сергей Абрамов, Антон Соколов (оба - «Синара» Екатеринбург), Данил Давыдов («Газпром-Югра» Югорск), Нандо («Динамо Самара»), Эдер Лима (без клуба).
Сборная России сыграет в Амстердаме в одной группе с национальными командами Польши, Словакии и Хорватии, два лучших коллектива квартета выйдут в четвертьфинал.