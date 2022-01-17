Лунев повредил голеностоп на тренировке «Байера» – игроку потребуется операция

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» Андрея Лунева, сообщил о том, что его клиент получил травму во время тренировки леверкузенского клуба, которая состоялась 16 января.

Как заявил представитель 30-летнего россиянина в своем Telegram-канале, вратарь повредил голеностоп. Согласно результатам МРТ стало известно, что футболисту необходимо хирургическое вмешательство – операция запланирована на ближайшие несколько дней в Кельне.

Напомним, что Лунев выступает за «Байер» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одной встрече, отыграв полный матч с «Ференцварошом» (0:1) в игре шестого тура группового этапа Лиги Европы.