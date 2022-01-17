В «Зените» заявили, что клуб не заинтересован в приобретении форварда сборной Польши Буксы

Нападающий «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши Адама Букса не входит в сферу интересов «Зенита».

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на клубную пресс-службу петербуржцев, руководство сине-бело-голубых не рассматривает возможность подписания 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Букса выступает за «Нью-Инглэнд» с января 2020 года – на его счету 60 проведенных матчей за клуб 60 матчей, в которых он забил 24 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го.

В составе сборной Польши форвард отыграл пять встреч, отличившись пятью забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в семь миллионов евро.