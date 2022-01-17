«Легион Динамо» снова предложит контракт Хабибу Нурмагомедову

Президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов сообщил, что клуб планирует сделать новое предложение бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Одно место в заявке мы будем держать до последнего. Верим, что сможем подписать Хабиба. Нам нужен новый вожак как в раздевалке, так и на поле», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.