«Ювентус» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу Азмуна

Туринский «Ювентус» продолжает переговоры по трансферу нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, в настоящий момент итальянская и российская стороны поддерживают стабильный контакт, а 17 января между ними состоялся новый раунд переговоров. Сине-бело-голубые намерены получить за 27-летнего форварда 5 миллионов евро. «Старая синьора» предлагает 1 млн и еще 2 млн евро в виде бонусов.

Действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в фервале 2019 года за 12 млн евро. С тех пор он провел за команду 104 матча, забил 62 гола и отдал 34 результативные передачи.