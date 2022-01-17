Боярский - о лимите на легионеров: В РПЛ играют слишком много бездарных футболистов

Народный артист РСФСР и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поддержал идею допустить до участия в РПЛ большее число легионеров.

«Поддерживаю идею увеличения легионеров. Футбол станет ярче. У нас играет слишком много бездарных футболистов низкого уровня. Почему зрителям должно быть интересно смотреть за их скучной игрой?», - приводит слова Боярского Sport24.

Напомним, что в конце августа прошлого года глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. Сейчас он действует по схеме «8+17», что позволяет заявить на сезон восемь легионеров, при этом они могут все выходить одновременно на поле.