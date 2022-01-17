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Дмитрий Булыкин: Полная отмена легионеров - это излишне

В данный момент в заявке команд РПЛ могут находиться восемь иностранных игроков.
17 января 2022 17:26

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об идее полной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Полная отмена легионеров - это излишне. Я даже думаю немного ужесточить лимит, чтобы у нас появилось больше доморощенных футболистов. Нам необходимы иностранцы, но немного, так как самим нужно наигрывать молодых игроков для национальной сборной», - приводит слова Булыкина «Газета.ру».

Напомним, что в конце августа прошлого года глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. Сейчас он действует по схеме «8+17», что позволяет заявить на сезон восемь легионеров, при этом они могут все выходить одновременно на поле.

источник: «Газета.Ru»
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