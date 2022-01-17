Валерий Карпин: В «Спартаке» у меня в голове жила романтика идей Гвардиолы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил свой опыт работы в московском «Спартаке».

«В «Спартаке», отталкиваясь от футболистов, у меня в голове жила романтика идей Гвардиолы. Но для того, чтобы играть так, как играла «Барса», нужны, например, такие крайние защитники, как Жорди Альба и Дани Алвес. Речь не про подключения, а про работу с мячом», - приводит слова Карпина Sports.ru.

Напомним, что в «Спартаке» Карпин занимал должность главного тренера с перерывом с 2009 по 2014 год. Ранее он также работал в армавирском «Торпедо», испанской «Мальорке» и «Ростове».

С 2008 по 2012 год был генеральным директором красно-белых.