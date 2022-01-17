Пруцев присоединится к «Спартаку» на сборах до середины следующей недели

Полузащитник Данил Пруцев должен присоединиться к «Спартаку» на сборе в ОАЭ до середины следующей недели. Об этом сообщает «Метарейтинг».

По информации источника, сейчас Пруцев готовится к тому, что вопросы по его переходу в «Спартак» будут решены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что за трансфер 21-летнего хавбека «Спартак» заплатит «Крыльям» 1,42 млн евро.

Напомним, что Пруцев является воспитанником академии «Чертаново». К «Крыльям Советов» он присоединился в августе прошлого года – на счету хавбека 26 сыгранных матчей за клуб, в которых он отличился одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник выступал за «Сочи» на правах аренды.