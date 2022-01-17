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Медина прокомментировал свой переход в ЦСКА на русском языке

Ранее сообщалось, что соглашение между красно-синими и 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.
17 января 2022 20:10

Новый полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой переход в стан армейцев. Парагвайский хавбек сообщение на русском языке.

«Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» - написал Медина в своем твиттере.

По информации источника, соглашение между красно-синими и 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25. Клуб подписал игрока в статусе свободного агента. Отмечается, что хавбек уже прибыл на зимние тренировочные сборы армейцев, которые проходят в Кампоаморе.

Напомним, что с 2018 года Медина выступал в составе «Нью-Йорк Сити». За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. В конце декабря прошлого года у полузащитника истек контракт с клубом MLS.

В составе сборной Парагвая Медина провел одну встречу.

источник: Twitter.com
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