“Зенит” может купить парагвайского полузащитника Альдо Парру

“Зенит” может пополнить свой состав 19-летним парагвайским полузащитником Альдо Паррой, сообщает местный журналист Хуан Коронел.
По его данным, вингер хочет уйти из своего клуба “Спортиво Лукеньо”, за который забил один гол в 21 матче.
«Tengo entendido que es así (al @zenit_spb), pero lo está manejando el presidente. Lamentablemente el chico ya no quería jugar por el club porque descendimos». sobre Aldo Parra al futbol Ruso.— Juan Coronel (@juanracoronel) January 17, 2022
Juan Darío Cáceres, vicepresidente de #Luqueño | @Universo970py. pic.twitter.com/Y8BGUYSbla
Не исключено, что причиной настроений Парры является тот факт, что “Спортиво Лукеньо” вылетел во второй дивизион чемпионата Парагвая.
Transfermarkt оценивает игрока в 350 тыс. евро.