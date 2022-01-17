Полузащитник “Краснодара” Стоцкий отправится на сборы вместе с “Нижним Новгородом”

Генеральный директор “Нижнего Новгорода” Равиль Измаилов сообщил, что вместе с командой на сборы отправится футболист “Краснодара” Дмитрий Стоцкий.
«Стоцкий направляется в «Нижний Новгород» на просмотр. Он присоединится к команде на сборах», — приводит слова Измаилова “Чемпионат”.
Добавим, что в текущем сезоне 32-летний полузащитник провел восемь матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями.
Контракт Стоцкого с “Краснодаром” истекает грядущим летом.
источник: Чемпионат.com