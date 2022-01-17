В «Аталанте» отреагировали на информацию о договоренности с «Дженоа» об аренде Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на информацию о том, что «Дженоа» договорился с клубом из Бергамо об аренде полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

«На данный момент сделки по Миранчуку с «Дженоа» нет», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.