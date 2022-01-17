Дубль Лосано принес победу «Наполи» в матче с «Болоньей»

«Наполи» на выезде оказался сильнее «Болоньи» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу неопалитанцев.
В составе победителей дубль оформил нападающий Ирвинг Лосано (20-я и 47-я минуты).
Таким образом, «Наполи» с 46 очками остался на третьей позиции турнирной таблицы серии а. «Болонья» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 27 очков.
В следующем туре «Наполи» примет дома «Салернитану» (23 января), а «Болонья» сыграет в гостях у «Вероны» (21 января).
источник: «Советский спорт»