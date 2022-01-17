Передача Коваленко помогла «Специи» обыграть «Милан»

«Милан» на своем поле не смог обыграть «Специю» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет на 45-й минуте открыл форвард хозяев Рафаэль Леау. Гости отыгрались на 67-й минуте усилиями полузащитника Кевина Агудело. Победу «Специи» на шестой добавленной минуте ко второй половине игры принес нападающий Эммануэль Гьяси с передачи украинского хавбека Виктора Коваленко.

Отметим, что защитник «россонери» Тео Эрнандес в концовке первого тайма не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, «Милан» с 48 очками остался на второй позиции турнирной таблицы серии а. «Специя» поднялась на 14-ю строчку, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре «Милан» примет дома «Ювентус», а «Специя» сыграет на своем поле с «Сампдорией». Обе встречи состоятся 23 января.