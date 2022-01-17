Яхья стал техническим директором академии «Спартака»

Алжирский специалист Антар Яхья назначен техническим директором академии «Спартака» имени Федора Черенкова. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Яхья кроме игр в составе сборной Алжира известен также по выступлениям за немецкие и французские коллективы.

Всего алжирец провел за сборную своей страны 52 матча, забив семь голов и завершив игровую карьеру в 2017 году.

Напомним, после 18 туров красно-белые с 23 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы.