Пономарев - о переходе Медины в ЦСКА: Опять армейцы берут кота в мешке

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев оценил подписание армейским клубом парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

«Опять ЦСКА берет кота в мешке. Кто за него будет отвечать? Таких людей нет в клубе. Тренерский штаб наверняка одобрил приглашение Медины, это да. Но ведь кто-то этого игрока порекомендовал. Не Березуцкий же сам это придумал? За это надо всегда отвечать», - приводит слова Пономарева «Евро-Футбол».

По информации источника, соглашение между красно-синими и 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25. Клуб подписал игрока в статусе свободного агента. Отмечается, что хавбек уже прибыл на зимние тренировочные сборы армейцев, которые проходят в Кампоаморе.

Напомним, что с 2018 года Медина выступал в составе «Нью-Йорк Сити». За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. В конце декабря прошлого года у полузащитника истек контракт с клубом MLS.

В составе сборной Парагвая Медина провел одну встречу.