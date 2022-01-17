«Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена на правах аренды перешел в испанский «Эспаньол». Об этом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.
Отмечается, что по окончании текущего сезона у каталонцев будет право выкупа нидерландского футболиста.
Напомним, что Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за команду РПЛ 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
В составе сборной Нидерландов полузащитник отыграл 15 встреч.
источник: РПЛ