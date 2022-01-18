«Не надо путать товарищество с панибратством». Дмитрий Ананко - о Станиславе Черчесове

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко в интервью «Советскому спорту» поделился своими впечатлениями от методов работы экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Может быть, вы немного путаете товарищество с панибратством. Саламыч какой стиль выбрал изначально, тому и следует, раз это дает результат. Но поверьте, зачастую то, что происходит на людях, и то, что происходит внутри команды, не одно и то же. Если тренер будет ставить себя выше ребят, мол, я это я, а вы – никто, ничего не получится. И Черчесов со своим тренерским штабом, будучи футболистами, сами прошедшими через сборную, знают, как управлять коллективом. Чем подтверждением выступление на ЧМ-2018.

Черчесов мог и выгореть, но он продолжает тренировать. А те слова, которые он использовал во время пресс-конференции про «государственную должность»… С этим я согласен. В «Спартаке» Леонид Федун делает, что хочет, в «Краснодаре» - Сергей Галицкий. А в сборной тренер – лицо. К тому же на домашнем чемпионате мира», - сказал Ананко.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России добралась до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году, лишь в серии пенальти уступив Хорватии.

Специалист расторг контракт с РФС после Евро-2020, на котором команда не смогла преодолеть групповой этап.