Дмитрий Ананко: После слов Федуна о Месси у Давыдова нимб появился

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему не получилось заиграть в основной команде у Дениса Давыдова.

«Многое идет от головы. Вот мы говорили об Ананидзе, а ведь там еще один шедевр был – Денис Давыдов. После того, как Леонид Арнольдович назвал его «спартаковским Месси», у него нимб появился. И вот простой пример. Завершается тренировка. Мячи лежат, пожалуйста, тренируйся. Есть баня, восстановительные мероприятия, тренажерный зал и так далее. Кто-то из ребят идет еще позаниматься, а Давыдов уже сидит в холле переодетый. В модных вещах, конечно. Я спрашиваю: «Как дела?» «Хочу играть, все дела». «А как ты собираешься играть-то?» «В смысле?» «Только тренировка закончилась, тебя уже нет, ты уже дома». А мы с Квинси Промесом идем, который за день до этого отыграл 90 минут напряженного матча. Жизнь-то расставляет все по своим местам. Почему Давыдов вдруг подумал, что он Месси? И где он сейчас?», - сказал Ананко.

Напомним, сейчас Давыдов выступает в ФНЛ-2 за команду «Знамя труда». В текущем сезоне футболист провел 13 матчей, в которых забил три мяча.