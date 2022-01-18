Дмитрий Ананко: Помимо денег, нам мешает менталитет

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Ананко объяснил, какие факторы влияют на регресс отечественных молодых футболистов.

«На самом деле, я рад за ребят что у них высокие зарплаты, потому что знаю, что потом. Сколько стоит один укол мне в колено. Спорт больших достижений забирает здоровье, и хорошо, если у тебя есть возможность его поддерживать.

Помимо денег нам мешает менталитет. Возьмите Алексея Миранчука. В первый же месяц его жена пишет: «Я Лешу не вижу». О, как! Он, оказывается, профессиональный футболист, тренироваться начал. У нее нет возможности с ним по бутикам ходить. Это где он играл-то до этого? Это сколь смешно, столь и ужасно, потому что речь об игроке нашей сборной.

А что до денег, то вы ведь не откажетесь, если вам предложат миллион долларов, правильно?», - сказал Ананко в интервью «Советскому спорту».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице.