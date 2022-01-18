Матч АПЛ «Бернли» - «Уотфорд» был вновь отложен из-за нехватки футболистов у хозяев

Матч 17-го тура АПЛ между «Бернли» и «Уотфордом» вновь был перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев. В расположении «Бернли» всего 10 человек на игру.

Об этом сообщает BBC.

Согласно источнику, «Бернли» ранее в понедельник попросил об отсрочке, а главный тренер Шон Дайч сказал, что в его распоряжении есть только 10 игроков первой команды. При этом регламент лиги предусматривает, что в заявке клуба должны быть указаны 13 полевых игроков и один вратарь.

В своем заявлении Премьер-лига принесла извинения «за неудобства и нарушение планов болельщиков, которые собирались посетить игру».

В турнирной таблице АПЛ «Уотфорд» находится на 17-м месте с 14-ю баллами, в то время как «Бернли» идет последним, 20-м, имея 11 очков в активе. Отметим, что на счету подопечных Шона Дайча на два проведенных матча меньше, чем у их оппонентов (17).